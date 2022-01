Streetart mit Schlossmotiv : Graffitikunst am Bahnhof Geilenkirchen

Erkelenzer Land 25 Bahnhöfe in NRW wurden mit moderner Streetart offiziell verschönert. Darunter auch der in Geilenkirchen. Als Vorbild diente dort das Schloss Breill.

Viele Menschen aus den Städten des Nordkreises Heinsberg, die mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sind und etwa beruflich pendeln, kommen an ielen Bahnhöfen vorbei. Das Bild, was sich ihnen dabei bietet, ist mitunter eintönig und wenig einladend. Dem möchte die Deutsche Bahn langfristig entgegenwirken – und hat im vergangenen Jahr 25 Bahnhöfe in Nordrhein-Westfalen mit bunter Graffitikunst verschönert. Unter anderem auch den Geilenkirchener Bahnhof, den zahlreiche Pendler aus dem Erkelenzer Land passieren.

Zudem sei darauf Wert gelegt worden, dass die Graffitis einen lokalen Bezug zum Bahnhof beziehungsweise zum Umfeld haben. So treffen Reisende am Gelsenkirchener Hauptbahnhof auf Tiger, Eisbären und Nashörner aus dem Gelsenkirchener Zoo. An einigen Bahnhöfen haben die Künstler auf die Wände Züge und Symbole aus der Welt der Eisenbahn gemalt. An der Dortmunder S-Bahn-Station Hörde erinnert der Umriss des ehemaligen Hüttenwerks Phoenix-West an die Stahl-Ära im Ruhrgebiet. Und in Geilenkirchen? Da dient das Schloss Breill als Motiv, das zwischen Geilenkirchen und Übach-Palenberg liegt. Als Baudenkmal steht die Anlage unter Denkmalschutz.