Ermittlungen wegen Trunkenheit : Kind bei Busfahrt in Neuss leicht verletzt - Mutter ruft Polizei wegen auffälliger Fahrweise

Kind bei Busfahrt in Neuss leicht verletzt - Mutter ruft Polizei wegen auffälliger Fahrweise

Neuss Weil sich eines ihrer Kinder auf der Busfahrt leicht verletzt hatte, alarmierte die Mutter die Polizei. Die stellten fest, dass der 62-jährige Fahrer stark alkoholisiert war.

Am Samstag, 12. Juni, rief eine Mutter gegen 14.30 Uhr, die Polizei zu Hilfe, weil sich eines ihrer Kinder, mutmaßlich durch das Fahrverhalten eines Busfahrers, leicht verletzt hatte und sie mehr als nur ein unsanftes Bremsmanöver vermutete. Das teilt die Polizei mit. Auf den Vorfall angesprochen sei der Mann am Steuer des Linienbusses zudem einfach weitergefahren, woraufhin die Neusserin mit ihren Kindern den Bus bei nächster Gelegenheit an der Haltestelle Meertal verließ.