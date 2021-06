Feuerwehr Ratingen am Wochenende zweimal gefordert : Auto überschlägt sich - Fahrer leicht verletzt

Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle. Foto: RP/Feuerwehr Ratingen

Ratingen Zwei spektakuläre Einsätze für die Feuerwehr Ratingen: Am Samstag überschlug sich ein Auto auf der A 3, in der Nacht zum Samstag gab es einen Fall von Brandstiftung an einem Lkw-Sattelzug in Homberg.

(köh) Ein Kleinwagen hatte sich am Samstagmittag mehrfach überschlagen und war auf dem Dach liegen geblieben. Im Gegensatz zur ersten Meldung, so die Feuerwehr, war der Fahrer nicht eingeklemmt. Im Zusammenhang mit dem Unfall flogen zahlreiche, schwere Beladungsgegenstände durch den ganzen Fahrgastraum. Der Fahrer des Fahrzeugs hatte dabei erhebliches Glück, nach einer ersten Versorgung an der Einsatzstelle, konnte er vom Rettungsdienst leicht verletzt in ein Krankenhaus transportiert werden. Die Feuerwehreinsatzkräfte sicherten die Unfallstelle bis zum Abtransport des Fahrzeuges ab, aus dem Fahrzeug lief Kraftstoff aus.