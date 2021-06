Mit Fördermitteln : Weitere Bushaltestellen sollen barrierefrei werden

Auch die Bushaltestelle Südring / Abtskücher Straße in Heiligenhaus soll erneuert werden. Foto: Achim Blazy (abz)

HEILIGENHAUS Die Stadtverwaltung in Heiligenhaus hofft auf die Bewilligung von Fördergeldern für die Sanierung von acht weiteren Bushaltestellen.

(sade) Seit 2009 hat die Stadt Heiligenhaus im gesamten Stadtgebiet 42 Wartehallen aufgestellt und 17 Haltestellen barrierefrei umgebaut, derzeit läuft der barrierefreie Ausbau von sechs Haltestellen im Rahmen der letzten VRR Fördermaßnahme aus dem Jahr 2019.

„Die Nutzung der vorhandenen Buslinien wurde hierdurch kundenfreundlicher und attraktiver gestaltet“, heißt es dazu in einer Vorlage, die am Dienstag dem Mobilitätsausschuss vorliegt, und weiter: Dies soll – unterstützt mit Förderung des VRR – weitergeführt werden. Außerdem soll damit ein letzter Schritt zur Erreichung des barrierefreien ÖPNV bis 2022 getan werden, zumal es sich um die letzten technisch möglichen und sinnvollen barrierefrei auszubauenden Haltestellen handelt, welche in der Straßenbaulast der Stadt Heiligenhaus liegen.

Konkret geht es nun um acht Bushaltestellen, für die der Fachbereich Straßenbau fristgerecht zum Ende des Monats April einen Förderantrag beim VRR angemeldet hat: Zwei Haltestellen an der An der Wildenburg, bei denen noch alte Trapezbleck-Wartehallen stehen, die sich in einem schlechten baulichen Zustand befinden und deswegen durch Glaswartehallen ersetzt werden sollen, außerdem an der Erich-Ollenhauer-Straße, Heinrich-Lübke-Straße, Abtskücher Straße, Linderfeldstraße sowie zwei Haltestellen am Waldhotel. Durch das geplante Bauvorhaben des in der Planung befindlichen Neubaugebiets Kurt-Schumacher-Straße/Südring wird an der Haltestelle Abtskücher Straße zukünftig mit einer erhöhten Anzahl von Fahrgästen gerechnet, hier plant die Stadtverwaltung die Haltestelle mit zwei Bussteigen auszubauen.