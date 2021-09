Ratinger Klimaschutz-Ziele : Stadt will Fuhrpark abgasfrei machen

Stadt will Fuhrpark abgasfrei machen

Ratingen Die Zeit drängt. Die Verwaltung will die Klimaschutz-Maßnahmen intensivieren. Mit der Novelle des Bundesklimaschutzgesetzes wurde festgelegt, dass Deutschland bis 2045 treibhausgasfrei sein muss.

Der Klimawandel ist längst da, einhergehend mit dramatischen Folgen, wie die Starkregenereignisse vom 14. Juli belegen. Nun wird das Klimaschutzkonzept der Stadt Ratingen aus dem Jahr 2017 konsequent fortgeschrieben. Das hat der Rat auf Empfehlung der Verwaltung in seiner letzten Sitzung beschlossen. Klar ist: Die Zeit drängt. „Damit setzt sich die Stadt noch höhere Klimaziele als bisher und berücksichtigt gleichzeitig die Klimafolgenanpassung“, sagt Bürgermeister Klaus Pesch.