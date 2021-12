Ratinger Klimaschutz : Neuer Fördergelder für Solarenergie

Ratingen Der Rat hat beschlossen: Aufgrund der Erfahrungen mit den teilweise sehr schnell erschöpften Fördermitteln im laufenden Jahr 2021 wurden die Förderbedingungen angepasst. Auch die Dachbegrünung bleibt weiter im Blick.

Die städtischen Förderprogramme für Solarenergie und Dachbegrünungen werden auch in den kommenden beiden Jahren fortgesetzt. Aufgrund der Erfahrungen mit den teilweise sehr schnell abgerufenen Fördermitteln im laufenden Jahr 2021 wurden die Förderbedingungen angepasst. Das hat der Rat entschieden. So wurde das Gesamtförderbudget für Solarenergie auf 300.000 Euro pro Jahr verdoppelt. Damit mehr Bürger eine Förderung bekommen, wurde gleichzeitig der Förderhöchstbetrag für Photovoltaik (PV)-Anlagen auf 3.000 Euro gedeckelt. Die Förderhöhe beträgt 100 Euro pro Kilowattpeak (kWp).

Stromspeicher werden ebenfalls weiter gefördert, allerdings nur in Kombination mit der Errichtung einer Photovoltaik-Anlage, denn dies sei das eigentliche Ziel des kommunalen Förderprogramms, so die Stadt. Die Fördersumme beträgt 50 Euro je Kilowattstunde und maximal 2.000 Euro. Nach wie vor werden auch Steckdosenmodule gefördert.

Rückblende: Mit dieser Antragsflut hat man bei der Stadt überhaupt nicht gerechnet. Erst am 1. August 2021 ist das neue Förderprogramm Solarenergie in Ratingen an den Start gegangen mit dem Ziel, die Energiewende in der Stadt zu beschleunigen.