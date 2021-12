Klimavorgaben von Biden : Fuhrpark der US-Regierung wechselt auf Elektroautos

US-Präsident Joe Biden während eines Besuchs einer Fabrik für Elektrofahrzeuge in Detroit Mitte November 2021. Foto: dpa/Evan Vucci

Washington In den USA ist die Regierung der größte Arbeitgeber, Grundstückseigner und Energieverbraucher. Nun hat Präsident Biden konkrete Vorgaben und Fristen gesetzt, um beim Klimaschutz mit gutem Beispiel voranzugehen.

Angesichts der neuen Klimaziele der USA hat Präsident Joe Biden konkrete Klimavorgaben und Fristen für seine Bundesregierung angeordnet. Biden unterzeichnete am Mittwoch in Washington eine Verfügung, wonach Regierungsstellen unter anderem bis 2035 nur noch elektrische Fahrzeuge für ihre Flotte anschaffen sollen.

Auch an anderer Stelle, etwa bei Stromnutzung, Bauprojekten oder anderen Beschaffungen werden für den Regierungsapparat spezifische Fristen und Zielvorgaben festgeschrieben. Beispielsweise soll der CO2-Ausstoß in bundeseigenen Gebäuden bis 2032 um die Hälfte verringert werden und bis 2045 bei netto null ankommen. In der Verfügung hieß es, die Bundesregierung als größter Grundstückseigentümer, Energieverbraucher und Arbeitgeber der Nation solle mit gutem Beispiel vorangehen, um die nationalen Klimaziele zu erreichen.