Mitten in der Ratinger City : Lintorfer Straße: Fritteuse brennt – niemand verletzt

Mitten in der Ratinger City

Blick auf die Einsatzstelle an der Lintorfer Straße. Foto: RP/Feuerweher

Ratingen Man konnte durch den schnellen Einsatz von zwei Feuerlöschern eine massive Brandausbreitung auf die gesamte Küche der Gaststätte verhindern.

(RP/kle) Am späten Donnerstagabend wurde die Feuerwehr zu einem Küchenbrand eines gastronomischen Betriebes auf der Lintorfer Straße alarmiert. Aus noch ungeklärter Ursache war es zu einem Brand einer Fritteuse gekommen. Niemand wurde verletzt. Das an der Lintorfer Straße stationierte Löschfahrzeug war durch die räumliche Nähe unmittelbar nach der Alarmierung durch die Kreisleitstelle Mettmann schon an der Einsatzstelle eingetroffen.