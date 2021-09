Nachhaltigkeit in Ratingen : Ratingen beteiligt sich an Tagen der Nachhaltigkeit

Ratingen Bei den diesjährigen deutschlandweiten „Aktionstage Nachhaltigkeit“ des Rates für Nachhaltige Entwicklung der Bundesregierung vom 20. bis 26. September sind auch Aktionen in Ratingen angemeldet.

() An den diesjährigen bundesweiten Tagen der Nachhaltigkeit beteiligt sich auch Ratingen mit Aktionen vom 20. bis 26. September. Der Verein Ratingen.nachhaltig lädt am Sonntag, 19. September, ab 10.30 Uhr zu einer einstündigen Zigarettenkippen-Challenge in der Innenstadt ein. Treffpunkt ist um 10.30 Uhr vor dem Unverpacktladen, Lintofer Straße 27.

Am Nachmittag des 19. September hat der Verein eine Kleidertauschparty organisiert: Von 15 bis 18 Uhr kann im Unverpacktladen nach neuen Schätzen gestöbert und sogenannten „Schrankleichen“ ein zweites Leben geschenkt werden. Jede Person darf maximal fünf saubere und sehr gut erhaltene Kleidungsstücke mitbringen und so viel mitnehmen, wie sie tragen kann. Alle Teilnehmenden werden gebeten, sich vorher auf ihrem Smartphone zu registrieren, um den Check-in zu vereinfachen.

Am Dienstag, 21. September, stellt sich der Verein ab 18.30 Uhr im Huberts vor. Interessierte werden gebeten, sich per Mail anzumelden.

Am Donnerstag, 23. September, lädt Fridays for Future zum gemeinsamen Gestalten von Schildern und Plakaten für den Klimastreik ein. Von 15 bis 18 Uhr stehen im Jugendzentrum LUX Pappen und Farben bereit, die bemalt werden können. Die Demonstration beginnt am Freitag, 24. September, um 15 Uhr am Marktplatz. Julia Merkelbach, Vorsitzende des Vereins Ratingen.nachhaltig: „Wir laden alle Ratinger ein, zwei Tage vor der Bundestagswahl gemeinsam für eine zukunftsfähige Politik zu demonstrieren. Auch hier vor Ort können Maßnahmen beschlossen und umgesetzt werden, die zu einer klimagerechten Zukunft beitragen!“