Berufskolleg Niederberg : Auszeichnung fürs Digitale Arbeiten

Niederberg Die Auszeichnung „Digitale Schule“ geht auch an das Berufskolleg Velbert.

(RP) Im Eingangsbereich des Berufskollegs (BKN) an der Langenberger Straße ist Platz für ein neues Schild: „Digitale Schule“ – ein Gütesiegel. Die Auszeichnung hatte Staatsministerin Dorothee Bär im Rahmen einer Onlineveranstaltung an insgesamt 36 Bildungseinrichtungen in NRW verliehen, darunter das BkN als einziges Berufskolleg des Kreises Mettmann.