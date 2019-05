Ratingen : Morgen: Themenabend zur Caritas-Flüchtlingsarbeit

RATINGEN (RP) Besonders ehrenamtker sind gefragt: Am morgigen Mittwoch, 8. Mai 2019 veranstalten die Caritas-Flüchtlingshilfe und die Aktion „Neue Nachbarn“ im Erzbistum Köln ihren nächsten offenen Themenabend in der Flüchtlingsarbeit.

Die Aktion hat der Kölner Erzbischof, Kardinal Rainer Maria Woelki, im November 2014 ins Leben gerufen. Im Fokus steht die Frage „Wie kann Integration in der Migrationsgesellschaft gelingen? Der Themenabend beginnt um 18 Uhr in der Volkshochschule, Poststraße 23, in Ratingen - Mitte.