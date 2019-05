Tanzen : Salsa-Schnupperkurs beim Elterntanz

Lintorf Mathias Vossel, Inhaber der Tanzschule am Wall, wird einen Salsa-Schnupperkurs anbieten.

(RP) Am Samstag, 11. Mai 2019, findet der nächste Elterntanz statt. Und da der Sommer schon vor der Tür steht, wird Mathias Vossel, Inhaber der Tanzschule am Wall, wird in der Zeit von 21 Uhr bis 22 Uhr einen Salsa Schnupperkurs anbieten. Alle Gäste sind eingeladen, mitzumachen. Ab 22 Uhr startet die Party auf zwei Dancefloors. Im Wintergarten mit Partyclassics aus den 80ern und 90ern, gemixt mit aktueller Charts & House-Musik, und im Saal werden heiße Rhythmen aus Südamerika gespielt. Der Eintritt beträgt sechs Euro. Der Einlass für den Kurs beginnt um 20.30 Uhr, die Party startet um 22 Uhr.