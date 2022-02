Aktion in Ratingen : Rote Hände für den Kinderschutz

Ratingen Kinder aus Ratingen und Velbert haben Peter Beyer ihre Handabdrücke überlassen. Die hat er jetzt bei den Vereinten Nationen in New York übergeben.

(RP) Mehrere Hundert rote Handabdrücke aus Ratingen und Velbert – das ist die beeindruckende Bilanz der Aktion „Rote Hand" aus den vergangenen zwölf Jahren, in denen der Bundestagsabgeordnete und Transatlantik-Koordinator der Bundesregierung , Peter Beyer, sich in seinem Wahlkreis für den Schutz von Kindern in bewaffneten Konflikten einsetzt.

Jedes Jahr macht er auf die Aktion aufmerksam und fordert Kinder und Jugendliche zur Teilnahme auf. Anlässlich des 20. Jahrestages des Red Hand Days hat er die roten Handabdrücke, die ihm am 12. Februar in Velbert und Ratingen übergeben wurden, jetzt in New York bei den Vereinten Nationen (VN) persönlich überreicht. Der Schutz der Menschen- und damit auch der Kinderrechte ist eine der zentralen Aufgaben der VN. Nach Schätzungen sind weltweit rund 250.000 Kinder in mehr als zwanzig Staaten als Soldaten eingesetzt.