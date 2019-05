Europawahl : CDU-Stammtisch zur Europawahl

Lintorf Mitd abei: Lintorfer und Breitscheider Ratsmitglieder, Kreistagsabgeordnete und Mitglieder des Bezirksausschusses Lintorf/Breitscheid.

(RP) Am 26. Mai findet in Deutschland die Wahl zum 9. Europäischen Parlament statt. Die CDU Lintorf/Breitscheid stellt die Wahl in den Mittelpunkt zum 75. Bürgerstammtisch – dieser findet statt im Lintorfer Bürgershof am Donnerstag, 9. Mai 2019, ab 19 Uhr. Die Lintorfer und Breitscheider Ratsmitglieder, die Kreistagsabgeordneten und die Mitglieder des Bezirksausschusses Lintorf/Breitscheid freuen sich, mit interessierten Bürgerinnen und Bürgern darüber in angenehmer Atmosphäre zu diskutieren.