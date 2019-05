Kreis Mettmann : Infotag für Schulkinder ausländischer Fachkräfte

KREIS METTMANN Von Kita-Betrieb bis Einschulung: Experten beraten Eltern nicht Deutsch sprechender Kinder über das Bildungssystem.

(RP) Immer mehr internationale Fach- und Führungskräfte siedeln sich mit ihrer Familie in der Region an. Schnell stellt sich die Frage nach der Einschulung der Kinder oder der Anmeldung im Kindergarten. Das Schulangebot in Düsseldorf und im Kreis Mettmann ist breit gefächert und bietet allen jungen Leuten sehr gute Bildungschancen. Jedoch verfügt das deutsche Bildungssystem über einige Besonderheiten. Einen Einblick bietet die Info-Veranstaltung „Einschulung in Deutschland“ am Donnerstag, 9. Mai, um 14.30 Uhr im Haus der Universität (2.OG), Schadowplatz 14 in Düsseldorf.