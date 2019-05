Ratingen : Neue Mensa für die Anne Frank-Schule

Bürgermeister Klaus Pesch und Schulleiterin Stefanie Becht übergaben den Neubau am Hauser Ring seiner Bestimmung. Foto: RP/Stadt Ratingen

Ratingen Im zweigeschossigen Neubau kommt außerdem die Über-Mittag-Betreuung der Grundschule unter.

(RP) Das war ein besonders schöner Start nach den Osterferien: Der zweigeschossige Neubau an der Anne-Frank-Schule mit Mensa und Räumlichkeiten für die Über-Mittag-Betreuung (ÜMB) wurde feierlich eingeweiht und sofort von den Kindern in Beschlag genommen. Während ebenerdig der helle, farbenfrohe Mensabereich mit 72 Sitzplätzen, Küche und Nebenräumen eingerichtet wurde, sind in der ersten Etage drei großzügig gestaltete Räume für die Kinder der ÜMB entstanden.

Nur wenige Monate nach dem Schuljubiläum (50 Jahre) gab es für die Anne-Frank-Schule jetzt also wieder einen schönen Grund zum Feiern. Dabei hatte die städtische Grundschule Nord an der Mülheimer Straße auf die Fertigstellung der Baumaßnahme länger warten müssen als geplant. Immer wieder galt es, größere Schwierigkeiten zu überwinden, beispielsweise als sich der Baugrund als sehr schlecht herausstellte oder als während der Bauphase gleich zwei Firmen in Insolvenz gingen. „Aber jetzt wollen wir uns einfach nur freuen, dass der schmucke Neubau steht und ab sofort die ganze Schule davon profitiert“, betonte Bürgermeister Klaus Pesch in seiner kleinen Ansprache vor der gesamten Schulgemeinschaft sowie geladenen Gästen, bevor er mit Schulleiterin Stefanie Becht symbolisch ein rotes Band vor dem Mensa-Eingang durchschnitt.

Aktuell besuchen rund 180 Schülerinnen und Schüler die Anne-Frank-Schule, davon sind 119 Kinder in der Offenen Ganztagsschule (OGS) und 39 Kinder in der Über-Mittag-Betreuung untergebracht. Kein Wunder, dass der Platz sowohl fürs Mittagessen als auch für die ÜMB immer enger wurde. Mit der Fertigstellung des Neubaus haben in der Mensa nun 72 Kinder gleichzeitig die Möglichkeit, ihr Mittagessen einzunehmen. Neben der Essensausgabe gibt es auch eine Salatbar mit frischer Kost. Nachmittags werden noch kleine Snacks und Getränke bereitgehalten.