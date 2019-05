Ratingen : Helfer übernehmen Verantwortung

Das Team der Freiwilligenbörse trifft sich zu einer Besprechung. Foto: Blazy, Achim (abz)

RATINGEN Die Freiwilligenbörse zieht Bilanz und ist mit dem Engagement der Bürger sehr zufrieden.

So schön das Gefühl ist, für die Gemeinschaft etwas Sinnvolles getan zu haben und so edel das Tun auch sein mag – es gibt auch in Ratingen dafür außer Lob und Anerkennung greifbaren Dank: die Ehrenamtskarte. Die soll zum Beginn des Rückblicks auf die Jahresleistung der Miteinander.Freiwilligenbörse einmal vorangestellt werden.

Die Ehrenamtskarte ist seit 2008 ein gemeinsames Projekt der Landesregierung und der Kommunen, das im Jahr 2008 und im Mai 2009 in Ratingen eingeführt wurde und alle zwei Jahre erneuert wird, falls ihr Empfänger „noch Gutes“ tut. Inzwischen sind 280 gültige Ehrenamtskarten in Betrieb. Sie berechtigen ihre Besitzer zum unentgeltlichen Besuch mannigfaltiger Veranstaltungen.

Info So ist die Börse erreichbar Aktionen Die Sprechzeiten der Freiwilligenbörse an der Düsseldorfer Straße 40 sind weiterhin montags, dienstags, mittwochs und donnerstags am Vormittag und donnerstags am Nachmittag. Unter der Adresse www.freiwilligenboerse-ratingen.de/ kann man sich über die vielfältigen Aktionen genau informieren.

„Das Jahr 2018 war ein gutes und erfolgreiches Jahr“, sagen die Verantwortlichen der Freiwilligenbörse. „Es gab viele Freiwillige, viele Angebote und viele erfolgreiche Vermittlungen, die bestätigen, dass Ratinger Bürgerinnen und Bürger und auch Unternehmen am ehrenamtlichen Engagement sehr interessiert sind.“

Die Zahl der neuen Freiwilligen war mit 75 konstant. Beständig blieb auch der Anteil der Helferinnen mit 68 und der der Helfer mit 32 Prozent. 134 mal wurden Vermittlungen organisiert und 128 Empfehlungen ausgesprochen. Die Freiwilligenbörse, die peinlich genau eine Bilanz der guten Taten verfasst, tut das nicht zuletzt deshalb, damit klar wird, ob die Hilfe Sinn machte und genau zur Nachfrage passte. Und – hilfswillig sind mit mehr als 50 Prozent die Ratinger zwischen 60 und 80 Jahren. 15 Prozent der Helfer waren arbeitssuchend. Viele machten mit, weil sie „gesellschaftliche Verantwortung“ empfinden, zwölf Prozent wollten „etwas Neues“ probieren.

Natürlich ist jede einzelne Aktion, bei der ein um Hilfe Suchender mit einem Helfer zusammen kommt, eine wunderbare Sache. Dennoch freut sich die Börse über besonders glückliche Vermittlungen.

Da gibt es zum Beispiel die Unterstützung eines irakischen Familienvaters aus Mossul durch einen Freiwilligen zur Vorbereitung des B1- Tests, damit er eine Arbeitsstelle antreten kann. Einem jungen Syrer, der im Herbst 2019 eine Ausbildung in einer großen Chemiefirma beginnt, wird durch einen promovierten Chemiker seit Dezember 2018 bei der Lektüre der Fachliteratur und beim Erlernen der Fachtermini geholfen. Dieser junge Mann hat mit seinem Lernwillen sehr beeindruckt, da er nach drei Jahren Aufenthalt sehr gut Deutsch spricht und zahlreiche Kurse besucht: in Mathematik,-, Englisch- und für die Arbeit am Computer.