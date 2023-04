Museum Cromford LVR-Museum führt durch Fabrik und Herrenhaus

() Fabrik und Herrenhaus – gegensätzlicher könnten diese beiden Orte kaum sein. War die im Stil eines französischen Lustschlosses angelegte repräsentative Residenz sowohl Schaltzentrale der Baumwollspinnerei als auch Wohnhaus der Unternehmerfamilie Brügelmann, arbeiteten in der nur wenige Meter entfernten Fabrik etliche Kinder, Frauen und Männer unter gänzlich anderen Bedingungen: Heiße, stickige und feuchte Luft, Baumwollstaub in jedem Winkel, permanenter Lärm sowie schlechte Lichtverhältnisse gehörten zum Arbeitsalltag in der 1783/84 gegründeten, ersten vollmechanischen Baumwollspinnerei auf dem europäischen Kontinent.