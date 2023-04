Heiligenhaus Bauexperten planen Lebensläufe von Gebäuden am Rechner

Im Prinzip geht es darum, mit geballter Rechenleistung (und kundigem Personal) Gebäudelebensläufe zu modellieren, von der ersten Planskizze bis zum Abriss. „Sowohl in der Bauphase, als auch in der Bewirtschaftungsphase eines Gebäudes liegen präzise Informationen bis ins kleinste Detail vor, so dass eine Zusammenarbeit aller Beteiligten effizient und kostengünstig gestaltet werden kann“, so beschreiben Experten die Aufgabe im Vorfeld des Kongresses. Die Stadt Heiligenhaus beschäftigt sich nach eigenen Angaben seit knapp einem Jahr intensiv mit diesem Thema und zielt darauf ab, das Management der städtischen Immobilien wirtschaftlicher und präziser umsetzen zu können.