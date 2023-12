Ratinger Institution 30 Jahre Förderverein: So wurde in Cromford gefeiert

Alle Teilnehmer dieser Runde würdigten die jahrelange ehrenamtliche Arbeit des Fördervereins für das Museum und stellten heraus, dass dieses Wirken einen erheblichen Anteil an dem Erfolg des Museums in der Region hat. Gründungsmitglied Friedrich Voßen ließ in einem Vortrag die Gäste daran teilhaben, wie der Förderverein seinen Anfang nahm. Einen Blick in die Zukunft lieferte der anschauliche Vortrag von Ulrich Kramer (UK Services), der über Künstliche Intelligenz (KI) referierte und beispielhaft der Frage nachging, wie ChatGPT und Co. Arbeitswelt und Gesellschaft verändern. Claudia Gottfried wiederum dankte dem Verein von ganzem Herzen für die tatkräftige Unterstützung.