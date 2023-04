Menschen in Ratingen Plakette soll Ratinger Urgestein ehren

Ratingen · Er war Schreibwarenhändler, Karnevalist, Schütze und in der Lokalpolitik aktiv. Der im November 2011 verstorbene Ratinger Paul Kellermann prägte die Ratinger Stadtgesellschaft wie kaum ein anderer. Am 26. April wäre er 100 Jahre alt geworden. Eine Plakette soll an den umtriebigen Dumeklemmer erinnern.

25.04.2023, 15:21 Uhr

Wolfgang Diedrich, Jürgen Hilger und Heinz Hülshoff (v.l.) wollen künftig einmal jährlich mit einer Auszeichnung an Paul Kellermann erinnern. Foto: Achim Blazy (abz)

Von Andrea Bindmann

Die älteren Semester werden sich noch gut erinnern – hat doch fast jeder Ratinger Schüler Schreibwaren und Schulbücher bei Paul Kellermann gekauft. Den jungen Dumeklemmern wird der Name kaum etwas sagen. Ein Umstand, den drei Ratinger ändern wollen. Sie wollen das Ratinger Urgestein, das am 26. April seinen 100. Geburtstag gefeiert hätte, mit einer Plakette ehren.