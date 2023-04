Kulturkreis Hösel Pianisten-Duo begeistert das Publikum in Hösel

Ratingen · „Absolute Spitzenklasse!“, so kommentierten unisono mehr als 100 Zuhörerinnen und Zuhörer das hochkarätig besetzte Duo-Konzert an zwei Flügeln, das in Ratingen-Hösel präsentiert wurde.

25.04.2023, 15:28 Uhr

Hochschulprofessor Thomas Günther und Studentin Daria Yuryeva waren zu Gast beim Kulturkreis Hösel. Foto: Kulturkreis Hösel

() Veranstalter war der Kulturkreis Hösel. Das Piano-Duo, bestehend aus dem international bekannten Solopianisten, Echo-Preisträger und Hochschulprofessor Thomas Günther und seiner Exzellenz-Studentin Daria Yuryeva, hat im perfekten Zusammenspiel das Publikum mit Kompositionen von Johann Sebastian Bach, Max Reger und Sergei Rachmaninow tief beeindruckt. Das Sonntagskonzert begann mit zwei Sätzen der Orgeltriosonate Nr. 4 e-Moll von Johann Sebastian Bach, die das Duo mit großer Virtuosität und Präzision meisterhaft vortrug. Fasziniert war das Publikum auch von Max Regers schillerndem Werk „Variationen und Fuge über ein Thema von Beethoven“, das von dem Duo vom anmutigen Andantino grazioso über bizarre Scherzo-Episoden bis hin zu pompösen Trauermarsch- oder Triumph-Variationen ausdrucksstark und bildreich interpretiert wurde. Thomas Günther und Daria Yuryeva gelang es auch in eindrücklicher Weise, das letzte vollendete Werk von Sergei Rachmaninows, die Sinfonische Tänze op. 45, die eine Rückschau auf das Leben des Komponisten erlauben, den Konzertbesuchern in eindrucksvoller Art und Weise zugänglich zu machen. Nach tosendem Beifall boten die beiden eine wunderschöne Zugabe, eine konzertante Bearbeitung des bekannten französischen Volks- und Kinderliedes 'Au claire de la lune" ('Im Monsschein'). Der Konzertabend war ein veritabler Glücksfall für alle, die sich für den Besuch dieses erstklassigen Sonntagskonzerts entschieden hatten.

(RP)