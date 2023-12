Homberger Abendmusik Auch die Zuhörer werden als Sänger gefordert

Beinahe filigran und durchgeistigt schob sich dann als Zwischenstück das Largo in F-Dur von Johann Sebastian Bach in den Abend, das die Violinen und das Cello einfühlsam hinüberführten zu Dedekinds „Uns ist ein Kind geboren“, in dem die Sänger mit dem Basso continuo im Hintergrund fast gravitätisch wichtig vom Ereignis der Weihnachtsnacht berichteten. Die in dieser Geschichte vorkommenden Hirten wurden darauf in Theodore Salomés gleichnamigen Stück geradezu lyrisch-liebevoll musikalisch beschrieben, und dabei konnte Ulrich Cyganek demonstrieren, zu welch spielerischen Feinheiten die romantische Orgel der Christuskirche klanglich fähig ist.