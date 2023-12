Textilmuseum Cromford Tüftelworkshop für Erwachsene

Abends ins Museum? Und dann in entspannter Atmosphäre eine große Kettenreaktion bauen? Das ist am Dienstag, 12. Dezember, von 18.30 bis 20.30 Uhr im LVR-Industriemuseum Textilfabrik Cromford möglich. „Tüfteln am Abend“ heißt das Format, das im Rahmen der aktuellen Sonderausstellung „Probiert? Kapiert!“ entwickelt wurde.