Ratingen Ein Wochenende für Genießer

(kle) Noch ist das Wetter nicht unbedingt feiertauglich. Doch die Vorfreude ist schon da, denn das Ratinger Genießerwochenende läutet mit vielen Angeboten den Auftakt in die Open-Air-Veranstaltungssaison in diesem Jahr ein, so die Ratingen Marketing GmbH (RMG). Dafür findet der Feierabendmarkt nicht nur am Freitag, 19. Mai, 16 bis 21 Uhr, statt, sondern er wird am Samstag, 20. Mai, 14 bis 21 Uhr, sowie am Sonntag, 21. Mai, 12 bis 18 Uhr, fortgesetzt.