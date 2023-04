Frauenhandball, Verbandsliga TVR siegt knapp in Wuppertal

Auch im zweiten Durchgang trat Wuppertal sehr konsequent auf, traf etwa per Siebenmeter zum 16:13 (33.). „Dass die Wuppertalerinnen insgesamt acht und wir nur zwei Siebenmeter bekommen haben, war überhaupt nicht gerechtfertigt. Der LTV hat in der Deckung genauso viel Härte gezeigt wie wir, aber der gegnerische Trainer hat die Schiedsrichter die ganze Zeit versucht zu beeinflussen. Anscheinend kommt man manchmal mit solchen Methoden weiter“, merkte Höfig an.