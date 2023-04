Was hat Ratingen mit dem Meer zu tun? Schüler des Berufskolleg Ratingen setzen sich für Ozeane ein

Seit 2021 arbeitet das Europateam nun an dem Nachhaltigkeitsprojet „Let’s make a move! – 17 steps to a sustainable Europe“, was in diesem Sommer abgeschlossen werden soll. Im Rahmen dieses Projekts haben sich Schüler schon intensiv und vor allem aktiv mit dem Thema Wasser beschäftigt: Schnee- und Eismessungen in Finnland, Wasserprojekttage in Ratingen, eine Wasserwoche mit dem Fokus auf dem Leben im Ozean an der Partnerschule in Santander in Spanien oder eine Fahrt zur Partnerschule nach Nantes in Frankreich mit dem Schwerpunkt Wasser.