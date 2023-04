Ein Dilemma Klimaschutz contra Wohnungsbau

Auf der einen Seite möchten die städtischen Akteure beispielgebend und Vorreiter für die Öffentlichkeit beim Klimaschutz und der Klimaanpassung sein. Angesichts der noch nicht erfolgten und nur langsam voranschreitenden Transformation aus der fossilenergiegetriebenen Industrie und Gesellschaft in das post-fossile Zeitalter führt gegenwärtig und für die nächsten zwei oder drei Jahrzehnte fast jede Bautätigkeit jedoch zu mehr CO 2 -Emissionen und nicht zu weniger. Der Klimaschutz, messbar in weniger Tonnen CO 2 -Emissionen in Ratingen, wird aus meiner Sicht so keinen substanziellen Fortschritt machen können. CO 2 -Neutralität als Wunschziel für Ratingen in einem nicht zu fernen Zeitpunkt wird demzufolge mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht erreicht.