Sehenswertes in Mettmann und Umgebung 50 Mikroabenteuer in einem Buch

Auf Augenhöhe gibt es das Buch im Hosentaschenformat – so passt es in „jede etwas ausgeleierte Jeanshosentasche oder in den Rucksack“ – seine gut recherchierten Informationen. Recherchebeginn war im Herbst 2021, aus 200 möglichen Punkten wurde ein Best-of mit 50 Adressen gefiltert. Der Löwenanteil der Fotos ist frisch und vor Ort vom Autorenteam geschossen worden. „Wir wollen ja Appetit auf die einzelnen Orte und Adressen machen.“ Was übrigens auch deshalb gelingt, weil in den Mikroabenteuern, anders als bei manchem Mitbewerber, die Aufbereitung fast magazinisch mit entsprechend viel Platz ist. Die Wanderung im Rotthäuser Bachtal, die je nach Ausdehnung der Wanderung auch über Mettmanner Stadtgebiet führt, war ursprünglich ebenso auf der Liste wie das Niederbergische Museum Wülfrath und das Karnevalsmuseum in Hilden - alle sind jedoch herausgefallen. Dafür richtet sich der Blick auf die Wiege der Mode im Textilmuseum Cromford und das Schloss- und Beschläge Museum Velbert. „Ein für die Industriegeschichte relevantes Thema und außerdem mit seinen vielen Mitmach-Möglichkeiten einfach eine interessante Adresse.“