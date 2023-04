Heiligenhaus Wie der „kleine Kultursommer“ gut werden soll

Auch in diesem Jahr wird es wieder den kleinen Kultursommer, mit den beliebten Wendehammerkonzerten, geben. Zwei kleine Konzerte von je 40 Minuten, nacheinander, an zwei unterschiedlichen Orten. Anlässlich des diesjährigen Rathausjubiläums wird das erste der beiden Konzerte jeweils auf dem Rathausplatz und das zweite an einem weiteren „Wendehammer“ in der Stadt stattfinden.