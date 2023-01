Karneval in Ratingen Die Jugend feiert Altweiber auf dem Markt

Zur Vorbereitung der Karnevalstage werden über die weiterführenden Schulen per E-Mail Informationen mit Tipps zum Jugendschutz an Karneval an die Eltern geschickt. Am Altweiber-Donnerstag hat Sicherheit und Jugendschutz eine hohe Priorität. Auf dem Marktplatz und in den Seitenstraßen sind Vertreter des Amtes für Kinder, Jugend und Familien und des Ordnungsamtes gemeinsam mit der Polizei unterwegs und führen bei Bedarf Kontrollen durch.