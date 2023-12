Kinder- und Jugendtreff „Life“ auf der Brede in Radevormwald Leckereien in Windeseile verkauft

Aufgeregt hatten die Kinder an langen Tischen ihre Verkaufsstände aufgebaut, die gut gefüllten Plätzchentüten schön darauf drapiert, ebenso wie die Marmeladengläser und bunten Weihnachtskarten. Amelie (8), die bereits am Montag in der eingerichteten Weihnachtsbäckerei mitgeholfen hatte, blecheweise Weihnachtplätzchen auszustechen und zu verzieren, sah, wie am Donnerstagnachmittag die Tüten mit den Leckereien in Windeseile abverkauft wurden. „Alina, ich habe nur noch eine Tüte“, sagte das Mädchen mit ernster Miene. Alina Koppelberg, Mitarbeiterin des Jugendzentrums, konnte nur amüsiert mit den Schultern zucken. „Das ist doch gut. Die Plätzchen kommen gut an.“ Amelie nickte kurz und setzte sich an ihren Stand zurück. Einige Eltern und Kinder, erzählte das Mädchen, hätten bei ihr schon Plätzchen gekauft. „Es waren auch zwei vom Ordnungsamt da, die Plätzchen und Zimt-Crossies gekauft haben“, berichtete die Achtjährige erstaunt. „Sie haben beides probiert und fanden beides sehr lecker.“