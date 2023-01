Kammerchor Ratingen Kammerchor würdigt Komponistin

Der Höhepunkt dieser Matinee war jedoch der Vortag von Frau Dr. Margret Johannsen über das Leben und Schaffen ihrer Mutter: wie sie in einem Elternhaus aufwuchs, das ihre künstlerischen Begabungen von Kindheit an förderte und die erst mit 19 Jahren erfuhr, dass sie jüdischer Herkunft war. Als Halbjüdin, die Ausbildungs- und Berufsverbote nicht daran hinderten, ihren künstlerischen Weg auch durch diese dunkelste Zeit der Geschichte konsequent zu gehen und in Paul Hindemith einen hervorragenden Lehrer und Förderer fand, – auch wenn er in einem Brief bemerkte, dass es meist kein Vergnügen sei, komponierende Damen auszubilden.