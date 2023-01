Infos für Ratinger Eltern Kita-Plätze werden ab Februar vergeben

Der reguläre Vergabeprozess dauert sechs Wochen und läuft in drei Wellen ab. In jeder dieser drei Phasen gibt es automatisch die Chance auf Aufnahme des Kindes in einer Wunsch-Kita. Eltern müssen also nicht erneut aktiv werden. Sollten Eltern in der ersten Welle (1. bis 14. Februar) über den Kita-Planer im Kita-Portal der Stadt Ratingen eine Absage von einer Kita erhalten, an der sie ihr Kind angemeldet haben, so ist diese Absage nur vorläufig.