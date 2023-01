Pläne im Schulausschuss Heiligenhaus Grundschule St. Suitbertus braucht mehr Platz

Kernidee: „In Anbetracht der Tatsache, dass sich das Dach des in Norden ausgerichteten Gebäudetraktes in einem sanierungsbedürftigen Zustand befindet, bietet es sich an, diesen Bereich des Gebäudes aufzustocken, um langfristig auch ausreichend Schulraum an dem Standort zur Verfügung zu stellen“, heißt es in den Papieren für die Ausschuss-Mitglieder.