Ratingen : Rathaus-Kantine öffnet deutlich später

Bis Ende August müssen die Mitarbeiter auf frisches Essen verzichten. Es gibt aber schon einen heißen Bewerber.

Es sind die vielen Kleinigkeiten, die in der Summe zum großen Ärgernis werden. Vieles hat sich mit Blick auf die Rathaus-Fertigstellung verzögert. Jetzt kommt die nächste Hiobsbotschaft, die Bürgermeister Klaus Pesch im RP-Gespräch überbrachte. Die Eröffnung der Rathaus-Kantine im Ostflügel wird sich verzögern.

Ursprünglich war der 1. Juni für den Start terminiert, nun soll es der 1. September werden, berichtete der Verwaltungschef, der für die Bewirtung einen interessanten Bewerber an der Angel hat. Falls es zu einem Zuschlag für den Kandidaten kommen sollte, könnte das Catering-Unternehmen zeitnah loslegen. Bis dahin müssen die Mitarbeiter improvisieren. Die Möbel in der Kantine sind zum Teil bereits da, aber eben nur zum Teil. Mit Blick auf die Lieferung hat es Pannen gegeben, es müssen zahlreiche Tische und Stühle fürs Rathaus nachproduziert werden. Generalunternehmer ist die Firma Köster.

Anke Szuczies (57): „„Ich habe mir das Rathaus noch gar nicht angeschaut. Die Baumaßnahmen haben so lange gedauert, dass ich irgendwann das Interesse daran verloren habe. Ich habe gehört, dass es wohl zu klein sein soll.“

Reinhard Franz (73): „Der Bau selbst hat ja auch zu lange gedauert und hat dadurch auch wieder mehr gekostet. Außerdem finde ich es enttäuschend, dass es zwar eine Bürgerbefragung gab, sich aber letztendlich gar nicht an diese gehalten wurde.“

Wann die erste Ratssitzung im alten, aber neu hergerichteten Westtrakt stattfinden wird, ist ebenfalls offen. Pesch möchte die Politik noch in diesem Jahr an der Minoritenstraße versammeln, die zurzeit – ebenfalls nicht ohne Probleme – aufwändig hergerichtet wird.

Erst vor wenigen Wochen waren neue Probleme aufgetreten: Es fanden im Ratstrakt die ersten Fraktionssitzungen statt. Aber es gab bei der BU kein WLAN, kein Festnetztelefon und nur langsames Internet aus der Steckdose. Wer telefonieren möchte, so erklärte BU-Fraktionschef Rainer Vogt damals, der müsse nach draußen gehen – so schlecht sei die Telefonverbindung in den neuen Räumen.