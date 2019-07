Heiligenhaus : Wie die Stadtbücherei clever auf junge Nutzer setzt

ANALYSE Es ist keine Revolution, aber eine gute Idee: Bis 18 Jahre wird die Nutzung der Stadtbücherei gratis. Das kostet die Stadt keine Unsummen, setzt aber ein wichtiges Zeichen. Mehr Eigenwerbung könnte nicht schaden, schließlich hat das Haus viel zu bieten.

Junge Union: Grillen am See ohne Verbote

Ratingen : Junge Union: Grillen am See ohne Verbote

Und eine weitere Vorgabe gibt es: „Die Erhebung einer Internetnutzungsgebühr ist nicht mehr zeitgemäß, so dass diese zukünftig ebenfalls entfallen soll. Seitdem es Wlan in der Bücherei gibt, wird der stationäre Computer vor allem zur Dokumentenbearbeitung genutzt, so dass sich keine finanziellen Auswirkungen durch die Abschaffung dieser Gebühren ergeben.“ Das alles zeigt: Es geht nicht um Riesensummen und ebensolche zusätzlichen Nutzerscharen – sondern um eine besondere Art von, wenn man so will, Bestandspflege und Nähe zu den Kunden. Nach dem Motto „Tu Gutes und rede darüber“ bleibt da nur ein Wunsch offen: Mehr noch als bisher könnte die Bücherei mit Eigenwerbung nach draußen gehen, echte Argumente gibt es genug.