Niederberg : Berufskolleg verabschiedet Absolventen

Niederberg Die größte Velberter Schule setzt auf eine Vielzahl gefragter Abschüsse und Qualifikationen.

(RP) „Das hätte ich mir damals an meiner Schule auch gewünscht“, raunt eine Dame in der ersten Reihe der festlich geschmückten Sporthalle des Berufskollegs Niederberg. Sie scheint den langen, roten Teppich zu meinen, über den an diesem Tag 119 Absolventinnen und Absolventen schreiten, um ihre Abschlusszeugnisse durch Schulleiter Frank Flanze in Empfang zu nehmen.

Vor voll besetzten Rängen hat dieser zuvor von der Bedeutung der Schule für die Region gesprochen. Die größte Bildungseinrichtung in Velbert bietet eine Vielzahl möglicher Abschlüsse und Qualifizierungen an, die, so Flanze, arbeitsmarktrelevant und in Zeiten fehlenden qualifizierten Nachwuchses für die Unternehmen bedeutsam sind. Laut und lange klatscht auch die Dame in der ersten Reihe, als er die Fachabiturientinnen und -abiturienten, die Staatlich Geprüften Informationstechnischen Assistenten sowie die Staatlich Geprüften Betriebswirte und Techniker ermutigt, stolz auf sich zu sein und dem inneren Kompass zu vertrauen. „Benutzen Sie beides, Ihr Herz und den Verstand. Seien Sie beides, analytisch und empathisch, und mischen Sie sich ein. Konstruktiv und kritisch. Sie wissen, wo es lang geht. Kommen Sie gut an!“ Viel Applaus gibt es auch für die Dankesreden der Absolventen Alina Engels und Giray Yalcin sowie für die Bestenehrung durch den Rotary Club Velbert. Sechs Schülerinnen und Schüler freuen sich über ein Preisgeld von insgesamt 1800 Euro für herausragende schulische Leistungen und außerschulisches soziales Engagement.