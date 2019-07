Ratingen : Frauen-Lauftreff sucht neue Lolas

Los geht’s für den Frauen-Lauftreff in tierischer Begleitung. Foto: Blazy, Achim (abz)

Für alle, die mitmachen möchten, gibt es ab dem 16. Juli einen Einsteigerkursus. Treffpunkt ist dienstags am Hallenbad in Ratingen Mitte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die pinkfarbenen T-Shirts sind ihr Erkennungszeichen. Jeden Dienstag laufen die Mitglieder des ersten und bislang einzigen Ratinger Frauen-Lauftreffs „Lola rennt“ durch den Wald, und das seit dem Jahr 2007. Müde sind die Frauen noch längst nicht, und deshalb würden sie sich auch über weitere Mitläuferinnen freuen.

Das läuferische Herz der farbenfrohen Truppe ist Birgit Rohdemann, die als Lauftrainerin des TV Ratingen die Lolas seit Beginn an auf Trab hält. Damit Einsteigerinnen, die Freude am Laufen haben oder diese wieder entdecken wollen, nicht gleich aufgeben, bietet Birgit Rohdemann mit Start am 16. Juli einen Einsteigerkursus über acht Wochen an. „Laufen ohne zu schnaufen“ lautet dabei das Motto.

Info Die Teilnahme am Lauftreff ist kostenfrei Teilnahme Die Teilnahme am Lauftreff und auch am Einsteigerkursus ist kostenfrei. Treffpunkt ist jeden Dienstag um 18.15 Uhr am Eingang zum Hallenbad Hauser Ring in Ratingen Mitte.

Über Gehen, langsames, lockeres Laufen soll das Pensum schließlich so gesteigert werden, „bis die Teilnehmerinnen leicht ihre Lieblingsstrecke bewältigen können“, sagt Rohdemann. Scheu müsse kein Neuling haben, denn unter den aktuellen Mitläuferinnen sind auch einige, die sich inzwischen aufs Walken spezialisiert haben.

Zum Programm gehört neben dem Laufen ein Aufwärmtraining. Unterwegs gibt es Infos und Tipps und Unterhaltung mit den anderen Lolas. Denn Geselligkeit und der Austausch gehören bei der Truppe selbstverständlich dazu. Ebenso die Teilnahme an einem Halbmarathon einmal Jahr, nicht verpflichtend, sondern nur für die, die es möchten. „Dieses Jahr waren wir in Prag, davor in Bad Neuenahr und auf Mallorca“, sagt Rohdemann. Und der Frauenlauf in Köln steht ebenfalls jährlich auf dem gemeinsamen Laufkalender.

Gelaufen wird übrigens bei jedem Wetter, egal ob Sommer oder Winter. Treffpunkt ist jeweils um 18.15 Uhr am Hallenbad am Hauser Ring. Von dort geht es entweder Richtung Junkersbusch oder im Winter, wenn es um diese Uhrzeit schon dunkel ist, entlang beleuchteter Strecken zum Beispiel über den Hölenderweg in Richtung Eggerscheidt. Jeweils eine Stunde sind die Frauen dann gemeinsam unterwegs.

Bei den Lolas rennen alle Altersgruppen mit. Und von der Anfangstruppe aus dem Jahr 2007 sind zwei immer noch dabei. Mit dem Einsteigerkursus richtet sich Birgit Rohdemann nun zusätzlich an alle Frauen, die etwas für sich tun möchten, bisher keine Zeit, Mut oder Gelegenheit hatten. Selbstverständlich können auch Frauen mit läuferischer Erfahrung bei den Lolas mitmachen. Willkommen ist Jede.