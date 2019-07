Ratingen : Ausflugsprogramm wird fortgesetzt

Das Projekt Kulturrucksack geht im Juli weiter. Die Teilnahme ist kostenfrei.

(RP) Auch in der zweiten Jahreshälfte können sich Jugendliche zwischen zehn und 14 Jahren auf interessante und unterhaltsame Reisen zu den Kulturstätten in der Region freuen. Denn das Ratinger Ausflugsprogramm des Projektes „Kulturrucksack NRW“ wird ab Juli fortgesetzt und hält viele spannende Unternehmungen bereit. Die Teilnahme ist bei allen Veranstaltungen kostenfrei.

Los geht es am Sonntag, 14. Juli, mit einem Besuch des Straßenbahn-Museums in Köln. Die Schau historischer Straßenbahnen vermittelt einen Einblick in die Entwicklung des öffentlichen Nahverkehrs in der Domstadt. Weiter geht es am 16. Juli mit dem Besuch des Bergbaumuseums in Bochum. Die Teilnehmenden können sich auf eine Förderkorbfahrt im Seilbahnsimulator freuen und lernen bei einem geführten Rundgang unter Tage die Arbeitswelt der Bergleute kennen.