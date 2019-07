Einsatz in Ratingen : Kind eingeklemmt - Feuerwehr rückt mit Säbelsäge auf Spielplatz an

Ratingen Ein siebenjähriges Kind musste am Mittwoch von der Feuerwehr auf einem Spielplatz in Ratingen aus einem Klettergerüst befreit werden. Der Arm des Kindes hatte sich verkeilt und steckte fest.

Um 15.30 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr am Mittwochnachmittag zum Spielplatz an der Mülheimer Straße in Ratingen gerufen. Am Spielplatz eingetroffen begab sich der Rettungsdienst auf das Spielgerät und betreute, gemeinsam mit der Mutter, das Kind. Mit einer Säbelsäge wurde die Strebe, die aus Holz sowie Kunststoff bestand, ober- und unterhalb des Armes durchschnitten.