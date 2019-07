Heiligenhaus : Musikschule bereitet Jubiläumsfest vor

Der Samstag steht ganz im Zeichen des 50jährigen Bestehens. Aber Sorge macht die Zukunftsperspektive.

Musikschulleiter Christopher Thomas treibt in diesen Zeiten manche Sorge um, mangelnde Unterstützung durch den Förderverein gehört nicht dazu: „Aus unseren Mitteln wäre all das nicht zu stemmen“, sagt er. So habe er auch den kreativen Protest des Fördervereins gemeinsam mit Musikschülern vor dem Rathaus im März gut gefunden: Im nicht-öffentlichen Teil hatte der Rat mehrheitlich entschieden, dass zukünftig 30 Prozent der neu zu besetzenden Stellen aus Spargründen mit Honorarkräften besetzt werden sollen. Dagegen ausgesprochen hatten sich die Fraktionen der Grünen und der Wahl. Bürgermeister Michael Beck hatte erklärt, dass die Sparmaßnahmen zum Erhalt des Angebotes beitragen sollen. Er geht von keinem Qualitätsverlust aus, zumal in der VHS mit 95 Prozent Honorarkräften gute Erfahrungen gemacht würden. Vorab hatte sich die Fachgruppe Musik der Gewerkschaft Verdi mit harscher Kritik unter dem Titel „Tarifflucht in Heiligenhaus“ zu Wort gemeldet; die Heiligenhauser Bündnisgrünen hatten erfolglos beantragt das Thema im öffentlichen Teil zu diskutieren. Auch Musikschulleiter Thomas hatte bereits im Bildungsausschuss erklärt, „dass andere Städte, in denen ähnliche Maßnahmen durchgeführt wurden, zwischenzeitlich wieder zurück gerudert sind und wieder bei den Festangestellten Lehrern angekommen sind.“ Grund dafür seien, so auch Thomas‘ Erfahrungen mit Honorarkräften, dass zuverlässige Planungssicherheit fehle: „Honorarkräfte sind nicht weisungsgebunden. Wenn sie also woanders bessere Möglichkeiten erhalten, dann sind sie für uns nicht greifbar“, so Thomas. Zusätzliche Stunden, etwa das Proben für musikalische Wettbewerbe wie „Jugend musiziert“ seien da nicht selbstverständlich. Auch die persönliche Beziehung zwischen Schüler und Lehrer sei ein wichtiger Faktor für das Erlernen eines Instruments – und das bis ins hohe Alter. Und: Honorarkräfte müssten hoch ausgebildet sein - wie Festangestellte. Sie durchlaufen ebenfalls einen Bewerberverfahren und müssen Probestunden geben. Dann die passenden Lehrkräfte im Wettbewerb mit anderen Städten zu finden sei eine Herausforderung. Zumal sich die Qualität der Bewerber verändere, „für eine kleine Musikschule wie hier in Heiligenhaus kann das viel ausmachen.“