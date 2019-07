Ratingen : Junge Union: Grillen am See ohne Verbote

Ratingen (ron) Saftige Steaks, knackiges Gemüse, gut gewürzte Rosmarin-Kartoffeln – Grillen ist im Sommer eine beliebte Freizeitbeschäftigung. Doch wenn man keinen eigenen Garten oder nervige Nachbarn hat, die gefühlt jeden Tag frische Wäsche im Garten hängen haben und einem das Grillen verbieten wollen, gestaltet sich das Ganze etwas schwierig.

Öffentliche Plätze zum Grillen müssen also her. Der Erholungspark Volkardey, einer der schönsten Naherholungsorte in Ratingen, scheint dafür doch gerade prädestiniert zu sein. Doch das freie Grillen am Grünen See ist verboten. Die Gründe sind starke Rauchentwicklungen, Beschädigungen der Rasenfläche, achtlos liegengelassene Grillreste und vor allem die erhöhte Brandgefahr. Nur in der Grillhütte, die von der Stadt gegen Bezahlung gemietet werden kann, darf der beliebten Sommer-Beschäftigung nachgegangen werden. Das könnte sich jedenfalls bald ändern. Denn die Junge Union Ratingen (JU) setzt sich jetzt für die Ausweitung legaler Grillmöglichkeiten am Grünen See ein.