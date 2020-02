Feierwehr Heiligenhaus : Löschfahrzeug für jedes Gelände

Das neue Löschfahrzeug: Jörg Bruns demonstriert den Löschrucksack, im Hintergrund ist Nils Vollmar an der Pumpe. Foto: Blazy, Achim (abz)

(sade) Das neue Tanklöschfahrzeug der Heiligenhauser Feuerwehr glänzt mit Superlativen: Es ist nicht nur das höchste Gefährt im Fuhrpark, sondern mit 18 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht auch das schwerste und mit 380 PS nun auch auch das leistungsstärkste im Fuhrpark.

Vor allem aber hat es mit einem Tank für insgesamt 3500 Liter auch gut 1100 Liter Löschwasser mehr an Bord als das 21 Jahre alte Vorgängermodell.

Außerdem ist Platz für 200 Liter Schaummittelkonzentrat sowie 12 Kilogramm Löschpulver. Das ist vor allem für großflächige Einsatzorte von Vorteil, beispielsweise Waldflächen, Felder oder auch der Autobahn, an der es keine regelmäßigen Hydranten gibt. Am 15. Februar soll das Tanklöschfahrzeug, kurz: TLF 3000, der Firma Scania (Fahrzeugtyp P 380 B 4x4 HZ) in den aktiven Dienst übernommen werden. Offiziell übergeben wurde das frisch vom Band kommende Modell im Wert von 350.000 Euro der Wehr bereits im Dezember beim Jahresabschluss.