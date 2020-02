Neujahrslauf : Liebfrauenschule stellt die meisten Schul-Läufer

In ihren gelben Lauf-Shirts nahmen die Schüler der Liebfrauenschule den Pokal entgegen. Foto: RP/Liebfrauenschule

Es läuft rund in der Liebfrauenschule Ratingen: Pünktlich zum Ende des ersten Schulhalbjahres überreichte Bürgermeister Klaus Pesch der erzbischöflichen Liebfrauenschule den silbernen Pokal für das teilnehmerstärkste Team beim Neujahrslauf 2020.

Alle 138 Liebfrauenschul-Läufer, die es Anfang Januar ins Ziel geschafft hatten, waren in der Aula der traditionsreichen Realschule zur stimmungsvollen Preisverleihung in ihren knallgelben Lauf-Shirts angetreten. „Ihr seid wie die gelbe Wand in der Fan-Kurve des Dortmunder Stadions. Ihr steht mit euren hervorragenden individuellen Ergebnissen vor allem für die große Gemeinschaft der LFS Ratingen, ohne die dieser Triumph nicht möglich gewesen wäre“, lobte Schulleiter Christoph Jakubowski den außergewöhnlichen Teamgeist der Schulgemeinschaft.