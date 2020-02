Fachklinik 360 Grad : Neuer ärztlicher Direktor übernimmt

Dr. Matthias Echterhoff ist ab dem 1. Februar neuer ärztlicher Direktor der Fachklinik 360° an der Rosenstraße. Der Chefarzt der Anästhesie löst Erdogan Altunok, Chefarzt der Unfall- und Wirbelsäulenchirurgie und Durchgangsarzt der Berufsgenossenschaft des Hauses, in diesem Amt ab.

Die Position des ärztlichen Direktors wird in der Fachklinik 360° jeweils für die Dauer von zwei Jahren an eine Person vergeben. Nach Ablauf dieser Zeit findet dann ein routinemäßiger Wechsel im Amt statt.

Matthias Echterhoff ist 44 Jahre alt und leitet seit dem 1. Juli 2018 als Chefarzt die Klinik für Anästhesie und Intermediate Care Medizin in der Fachklinik 360° Ratingen. Er ist Facharzt für Anästhesiologie und verfügt über die Zusatzbezeichnungen „Spezielle Intensivmedizin“ und „Notfallmedizin“. Vor seinem Wechsel nach Ratingen war er zehn Jahre lang am Städtischen Klinikum Solingen tätig, davon sechs Jahre als Oberarzt in der Klinik für Anästhesie, operative Intensiv-, Notfall- und Palliativmedizin. Im Anschluss an diese Tätigkeit arbeitete Echterhoff eineinhalb Jahre lang als niedergelassener Facharzt und Mitglied der Geschäftsführung in der Praxisklinik im Südpark Solingen.