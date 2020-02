Kommentar : Klarer Kurs, klare Themen

Der Mann kann sprachgewaltig sein. Christian Wiglow hat etwas zu sagen. Wenn er die Stimme erhebt, dann hören die Kollegen (nicht nur aus den eigenen Reihen) konzentriert zu. Für den Kommunalwahlkampf bedeutet dies, dass es eine inhaltliche Schwerpunkt-Setzung geben wird.

Wiglow will keine Nebenkriegs-Schauplätze. Wohnen und Verkehr sind zentrale Themen für ihn. Die wird er nach vorn tragen. Wer also Wiglow wählt, der weiß, was er bekommt: So kämpft er für mehr bezahlbaren Wohnraum. Ein Generationen-Thema.