Politik : Wiglow will Bürgermeister werden

Der SPD-Fraktionsvorsitzende gehört zu den prägenden Persönlichkeiten in der Kommunalpolitik.

Er will es wieder wissen. Vor zehn Jahren hat er es schon einmal versucht, kandidierte damals für das Amt des Bürgermeisters. Es waren gewiss ganz andere Zeiten. Jetzt nimmt er einen erneuten Anlauf. Christian Wiglow, gestandener SPD-Fraktionsvorsitzender, will ins Rathaus, will ein großes Team führen, will Abläufe beschleunigen.