Umwelt : Umweltministerin Schulze sagt Plastikprodukten den Kampf an

Hoher Besuch am Montagabend: Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) war auf Einladung der Ratinger Bundestagsabgeordneten Kerstin Griese (SPD) zu Gast im Bürgerhaus am Marktplatz 1. Unter dem Format „Kerstin Griese trifft…“ – eine Gesprächsrunde, die es seit 2002 gibt – diskutierten die beiden Sozialdemokratinnen, die beide gebürtig aus Münster stammen und sich von den Jusos kennen, vor etwa 200 Bürgern über Klimaschutz.

„Das Klimaschutzgesetz ist ein Meilenstein, und erstmalig steht die Umwelt im Zentrum der Politik. Das Klimaschutzgesetz ist der Kern dessen, was wir an Klimapolitik in Deutschland machen“, sagte Schulze. Rund 54 Milliarden Euro stünden für die ersten Maßnahmen zur Verfügung, hieß es. Es ging auch um konkrete Maßnahmen zur Reduzierung von Emissionen und Müll. Schulze sprach die C0 2 -Bespreisung an und dass diese nun auch für Verkehr und Wärme ab 2021 gelte. So wie es im Rahmen des europäischen Emissionshandels bereits für die Energiewirtschaft und die energieintensive Industrie gilt, wird CO 2 nun auch in den Bereichen Verkehr und Gebäude einen Preis bekommen, machte Schulze deutlich. Zugleich sagte sie Plastikprodukten und –müll den Kampf an.