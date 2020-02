Feuerwehr Heiligenhaus : Wehrsprecher werben für Verständnis

Neue Sprecher der Feuerwehr Heiligenhaus sind Marco Bayer (l.) und Dominic Wulf. Foto: Blazy, Achim (abz)

Dominic Wulf und Marco Bayer übernehmen die Öffentlichkeitsarbeit und kämpfen gegen Respektlosigkeit.

Der kurze Draht zu allen Antworten über die Heiligenhauser Feuerwehr führte fünf Jahre lang zu Nils Vollmar. Der übergibt das Mobiltelefon und damit auch das Wehrsprecher-Amt nun an ein junges Duo mit viel Feuerwehrerfahrung: Dominic Wulf (26) und Marco Bayer (31).

Die Öffentlichkeitsarbeit sei ein immer wichtiger Faktor, um die Arbeit der Wehr an die Öffentlichkeit zu tragen – ob in der Presse oder in den sozialen Medien. „Wir spüren deutlich, dass das Verständnis und der Respekt für unsere Arbeit sinken. Am Einsatzort führen wir regelmäßig Diskussionen mit Bürgern. Die meinen zum Beispiel, unsere Einsatzfahrzeuge stünden im Weg oder ob der Motor wirklich laufen muss. Dabei stehen wir im Einsatz sowieso schon unter hohem Stress“, betont der stellvertretende Wehrleuter Vollmar. Für die Retter gibt es dazu zusätzliche Deeskalations-Schulungen. „Es ist traurig, dass die überhaupt angeboten und in Anspruch genommen werden müssen und wieder Freizeit in Anspruch nehmen“, bedauert Vollmar.

Info Heiligenhauser Wehr hat 95 Helfer Die Einsatzabteilung der Heiligenhauser Feuerwehr zählt 95 Helfer. „Wir schaffen es, die Zahl zu halten. Aber neue Leute zu finden ist schwer“, sagt Nils Vollmar. Bei der Jugendfeuerwehr sind derzeit rund 30 junge Leute involviert. „Damit liegen wir auch am Limit, es gibt eine Warteliste“, sagt Dominic Wulf.

Dass die Heiligenhauser Feuerwehr – außer den Gerätewarten im städtischen Dienst – auf dem Papier faktisch keine Hauptbeschäftigen hat, sondern ehrenamtlich und damit neben dem Hauptberuf und der Familie unentgeltlich als Hobby funktioniert, sei nicht jedem bekannt, bedauert das Sprecher-Trio: „Es gibt Leute, die denken, wir spielen hier zwischen den Einsätzen mit 24 Einsatzkräften Karten.“ Was die Feuerwehrleute aber immer freut: „Wenn Bürger uns bei den Einsätzen mit Kaffee oder auch mal Kuchen versorgen. Auch ein Danke zeigt uns, dass wir geholfen haben“, sagt Wulf und fügt an: „Generell überwiegt das Danke der Bürger, aber die schlechten Erfahrungen bleiben in Erinnerung.“

Für Vollmar bedeuten die neuen Köpfe nun erst einmal eine Entlastung: „Seitdem ich im Januar 2018 stellvertretender Leiter der Feuerwehr geworden bin, sind auch die Aufgaben immer mehr geworden. So ganz raus, bin ich aber auch als Sprecher nicht.“ Da ein spezielles Schulungsprogramm für Wehrsprecher eingestellt wurde, wird das Duo von ihm nun in den neuen Aufgabenbereich eingearbeitet – ehrenamtlich versteht sich.

„Zur Zeit wechseln wir uns in einem Rhythmus von zwei Wochen ab. Aber wir sind da flexibel, je nachdem was gerade anliegt“, erklärt Bayer, der bereits seit 2006 Feuerwehrmann ist. Er erinnert sich an seine Anfänge: „Damals gab es in meinem Dorf die Wahl zwischen Schützenverein und Feuerwehr.“ Seine Entscheidung für letzteres hat er nicht bereut. „Da ich viel umgezogen bin, war die Feuerwehr immer ein guter Anknüpfungspunkt, hier eint alle das gleiche Interesse.“ Seit 2017 ist er bei der Heiligenhauser Wehr.